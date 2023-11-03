Sahte içki 6 can almıştı! 3 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Kamil Cihat İ, tutuksuz sanık Raif Aytaç U, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Bu davanın başka bir suçtan tutuklu sanığı Oktay Y. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında Kamil Cihat İ'nin, Bülent D, Erhan S, Erol O, Mahmut A, Necip Ç. ve Şakir Ç'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla, Raif Aytaç U'nun ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Oktay Y. ve Raif Aytaç U'nun diğer suçlardan ise beraatlerine karar verilmesini istedi.

Şikayetlerinin devam ettiğini belirten maktullerin yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Savunmasını yapan Raif Aytaç U, sahte içkileri gizleme gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, "Hastanede Kamil Cihat İ. bana 'Bunları senin evine götürelim' dedi. Çağrı ile benim eve götürmüştük. Hayatını kaybedenleri duyduktan sonra polislere kendim teslim ettim. Mahkemeden beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanık Kamil Cihat İ. de beraat talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Piremir ve Akçağlayan mahallelerinden 13 Kasım 2022'den itibaren birkaç gün içinde Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 14 kişiden Bülent D, Mahmut A, Erhan S, Necip Ç, Erol O. ve Şakir Ç, sahte içkiden zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirmişti.



Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sahte içkileri üretip sattıkları belirlenen 3 şüpheliden Kamil Cihat İ. tutuklanmıştı.