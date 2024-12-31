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''Sahte içki'' numuneleri incelendi! Alkol diye dezenfektan içirmişler

Çukurova Üniversitesi'ne gönderilen ‘sahte içki' numunelerin yüzde 95'inin ‘sahte' olduğu açıklandı. İncelemelerde kozmetik alkol ve etil alkol kaynaklı dezenfektan kullanıldığı tespit edildi.

Akşam Gazetesi31 Aralık 2024 Salı 07:49 - Güncelleme:
''Sahte içki'' numuneleri incelendi! Alkol diye dezenfektan içirmişler
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Türkiye'nin dört bir yanında adli makamlar tarafından, 'sahte içki' şüphesiyle gönderilen numuneler, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesindeki; 'Alkollü içki Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda toplanıyor. Söz konusu ürünler üzerinde yapılan test ve analizler, korkutan bir tabloyu da ortaya koydu. Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, sahte alkollü içkilere yönelik yaptıkları incelemeler hakkında bilgi verdi.

'ETİL MI METİL Mİ?'

Sahte içki üretiminde metil alkol kullanımının, ölümcül bir etki yaratacağına dikkat çeken Cabaroğlu, "Sahte içki üretiminde kullanılan ham maddeler normalde etil alkoldür. Ama siz bunu piyasadan ve bilinçsiz kesimden alıyorsanız etil alkol mü, metil alkol mü, bunu bilmeniz mümkün değil. Gözle ve kokuyla ayırt edemezsiniz. Bu ürünler, ancak laboratuvarda ayırt edebilir" dedi.

'YÜZDE 95'I SAHTE'

Kendilerine gönderilen numunelerin, yüzde 95'inin sahte söyleyen Cabaroğlu, "Baktığımızda ağırlıklı olarak sahte üretimin kaynağının kozmetik alkol olduğunu görüyoruz. Kozmetik alkol birinci sırada geliyor. kinci sırada da dezenfektan olarak kullanılan ama etil alkol kaynaklı dezenfektanların bu illegal sektörde kullanıldığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

'ŞIŞE TOPLUYORLAR'

Prof. Dr. Cabaroğlu, "Kozmetik alkol sektöründe dolaşan bir kayıt dışılık var. Ve bu kozmetik alkol sektöründen gelen alkoller sahte ürünlere işleniyor. Piyasadaki orijinal içki şişeleri toplanıyor. Bu da şişelere dolum yapılarak piyasaya sürülüyor" dedi. Sahte içki tüketimi halinde ilk belirtilerin; baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma olduğunu belirten Cabaroğlu, "Bu belirtiler varsa çok acil olarak mutlaka hekim kontrolünde bir müdahale yapılmalı" uyarısını yaptı.

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