Sahte içki operasyonu: 1 zanlı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alkol kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip sonucu kentte kaçak içki ürettiği tespit edilen 1 şüphelinin ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda 50 litre etil alkol, bir miktar sahte içki yapımında kullanılan anason aroması ve 2 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.