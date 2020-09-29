Sahte içki operasyonu: 11 bin 583 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

AA 29 Eylül 2020 Salı 17:26 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:26

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ve Konak ilçelerinde sahte içki imal edildiği ve depolarda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyonda, 11 bin 583 şişe sahte içki ile etil alkol, 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, 2020'de sahte içki imal edilen ve depolanan adreslere toplam 115 operasyon düzenlendiği, yakalanan 176 şüpheliden 15'inin tutuklandığı belirtildi.