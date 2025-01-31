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Sahte içki operasyonunda 1 tutuklama

Aydın merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA31 Ocak 2025 Cuma 16:46 - Güncelleme:
Sahte içki operasyonunda 1 tutuklama
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve dağıtan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Aydın, Iğdır, Samsun, Kayseri, Bursa, Uşak, Ankara, Denizli ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 ton etil alkol, 71 litre alkollü içki, 2 kimyasal ayrıştırma makinesi, 212 alkol aroması, 5 litrelik 630 boş bidon, 1500 kapak, 15 şırınga, damla ölçüm aleti, terazi ve folyo kaplama cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, S.K, E.D, H.D, G.Ç. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • sahte içki operasyonu
  • Aydın
  • tutuklama

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