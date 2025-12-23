İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Sahte içki operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonu ve denetiminde gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 19'u hakkında adli işlem yapıldı.

AA23 Aralık 2025 Salı 10:23
Sahte içki operasyonunda 3 tutuklama
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretini önlemek amacıyla Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde belirlenen depolara operasyon düzenledi.

Ekipler, ayrıca 22 eğlence mekanında da denetim gerçekleştirdi.

Aramalarda 261 litre taklit etiketli etil alkol, 195 şişe sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 382 paket sigara, 350 puro, 128 elektronik sigara cihazı ile 1 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Sahte içki ürettiği ve satışını yaptığı iddiasıyla 22 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında adli işlem yapılan 19 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

