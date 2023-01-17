Sahte içki operasyonunda çeşitli alkol, aroma , esrar ve hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliğince kamu sağlığını kaçak - sahte içki üretimi ile mücadeleye yönelik çalışmalar sonucu bir işyerine baskın düzenlendi. B.D.'nin (41) işyerinde yapılan aramada 200 litre etil alkol, 90 adet malt aroması, 245 adet anason aroması, yaklaşık 8 gram esrar maddesi, 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli B.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.