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Sahte içki operasyonunda çeşitli alkol, aroma , esrar ve hap ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekiplerince bir işyerine yapılan operasyonda sahte içki yapımında kullanılan litrelerce etil alkol, esrar maddesi, malt aroması ele geçirildi.

IHA17 Ocak 2023 Salı 09:47 - Güncelleme:
Sahte içki operasyonunda çeşitli alkol, aroma , esrar ve hap ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliğince kamu sağlığını kaçak - sahte içki üretimi ile mücadeleye yönelik çalışmalar sonucu bir işyerine baskın düzenlendi. B.D.'nin (41) işyerinde yapılan aramada 200 litre etil alkol, 90 adet malt aroması, 245 adet anason aroması, yaklaşık 8 gram esrar maddesi, 11 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli B.D. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet ve TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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