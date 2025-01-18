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Sahte içki üreten ''sucu'' tutuklandı

Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi, iş yeri sahibi tutuklandı.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
Sahte içki üreten ''sucu'' tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.

Yapılan aramada bidonların içinde 72 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.

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