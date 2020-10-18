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Sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Kahvehane işlettiği öğrenilen zanlının otomobilinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 1,5 litre rakı ve 5 litre votka, sahte içki yapımında kullanılan 6 litre etil alkol ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

AA18 Ekim 2020 Pazar 16:09 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 16:09
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Akdağ beldesinde sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, S.B'yi Kınık Mahallesi yakınında otomobiliyle sahte içki satarken suçüstü yakaladı.

Kahvehane işlettiği öğrenilen zanlının otomobilinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirtilen 1,5 litre rakı ve 5 litre votka, sahte içki yapımında kullanılan 6 litre etil alkol ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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