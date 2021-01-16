Sahte içki yine can aldı

DHA 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:33 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:33

Yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nihat K. dün gece hayatını kaybetti.

Evinde dün içki içen Ergün İ. de görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle aynı hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergün İ. de yaşamını yitirdi

Sahte içkiden öldükleri değerlendirilen Nihat K. ve Ergün İ.'nin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.