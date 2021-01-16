İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2021 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
Güncel

Sahte içki yine can aldı

İzmir'de, evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 16:33 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 16:33
ABONE OL

Yılbaşı akşamı evinde içki içen Nihat K., mide bulantısı ve görme kaybı yaşaması üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Nihat K. dün gece hayatını kaybetti.

Evinde dün içki içen Ergün İ. de görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleriyle aynı hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Ergün İ. de yaşamını yitirdi

Sahte içkiden öldükleri değerlendirilen Nihat K. ve Ergün İ.'nin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.