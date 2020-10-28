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Sahte içki zehirlenmesinden 3 kişi daha hayatını kaybetti

Sahte içki zehirlenmesinden 3 kişi daha hayatını kaybetti, 12 ilde toplam can kaybı 87'ye yükseldi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:25
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