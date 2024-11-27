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Güncel

Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 23:22 - Güncelleme:
Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

BİR BİNADAKİ DAİREDEN DAĞITILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.

TEKEL BAYİSİNE OPERASYON

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.

Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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