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Güncel

Sahte içkiyle mücadele devam ediyor; İzmir'de 3 bin 142 şişe ele geçirildi

İzmir'de piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olan 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Ankara'da da sahte içkiden ölenlerin sayısının 105'e çıktığı bildirilmişti.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Sahte içkiyle mücadele devam ediyor; İzmir'de 3 bin 142 şişe ele geçirildi
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi halk sağlığının korunması, kaçak/sahte alkollü içki kullanımından kaynaklanan ölümlerin önlenmesi ve vergi kaybının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Selçuk'ta operasyon düzenledi.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese yapılan operasyonda; 3 bin 142 şişe 70 cl'lik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 142 bin TL olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca adli işlem başlatıldı.

ANKARA'DA ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Ankara'da sahte içki can almaya devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükselirken, 50 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan sahte içkiden ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.

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