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Sahte ilaç üretip satan şebekeye operasyon

Yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri hammaddeler ile sahte ilaç üreten ve bunları satan şebekeye yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, sahte ilaçlara ise el konuldu.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 10:33 - Güncelleme:
Sahte ilaç üretip satan şebekeye operasyon
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ihbar üzerine sahte ilaç üreten, depolayan ve satan işletme ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar tarafından yurt dışından kaçak yollarla getirilen hammaddeler ile sahte ilaç üretildiği belirlendi. Öte yandan bu ilaçların maddi değeri yüksek olan MS, SMA ve kanser hastalıkları için üretilen ilaçlar olduğu da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ilaçların bir kısmının yurt dışına kaçak yollarla gönderildiği, bir kısmının ise ecza depoları ve eczanelerde satıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili 19 şüpheli şahıs ve 47 adres belirlendi.

Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi'nce alınan karar ile örgütlü bir şekilde kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak ilaçlar üreten, depolayan ve satan şüphelilerin gözaltına alınması ve sahte ilaçların tespit edilmesi için İstanbul, Bursa ve Sakarya'da 47 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken sahte ilaçlara ise el konuldu.

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