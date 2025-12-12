İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Sahte ilaç ve etiket dolu depoya baskın! Değeri 13,5 milyon lirayı aşıyor

Ankara'da sahte ilaç üretimi yapan iş yerine gerçekleştirilen operasyon sonucu yaklaşık 13 buçuk milyon lira değerindeki 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin adet sahte etiket ele geçirildi.

IHA12 Aralık 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Sahte ilaç ve etiket dolu depoya baskın! Değeri 13,5 milyon lirayı aşıyor
ABONE OL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda halk sağlığını tehlikeye sokacak şeklide sahte ilaç üretimi yapan iş yerine operasyon düzenlendi.

Yenimahalle ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda, halk sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ilaçların satıldığı bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon 500 bin lira değerindeki 127 bin 600 adet cinsel içerikli ürün ve 7 bin adet sahte etiket ele geçirildi.

Öte yandan M.T.R. ve A.D. isimli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

