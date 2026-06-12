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Sahte ilan üzerinden 158 bin liralık vurgun! Zanlılar yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Sahte ilan üzerinden 158 bin liralık vurgun! Zanlılar yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik Mayıs ayı içerisinde çok sayıda operasyon yapıldı.

Operasyonlar sonucunda, internet sitelerinde sahte satış ilanları ve icra dosyası kapatma vaadiyle vatandaşları toplam 158 bin 674 TL dolandıran 16 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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