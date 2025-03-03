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Sahte ilanla dolandırıcılığa 17 tutuklama

Mersin'de sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 17'si tutuklandı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Sahte ilanla dolandırıcılığa 17 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar paylaşarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 19 şüphelinin kimliği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde tabanca, 42 fişek, 35 banka kartı, 26 cep telefonu, 21 SIM kart, 3 bilgisayar, 4 harici bellek, 68 bin 200 lira ve 1050 dolar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Mersin
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  • dolandırıcılık

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