23 Ekim 2025 Perşembe
  • Sahte ilanla dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
Güncel

Sahte ilanla dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Nevşehir merkezli operasyonda, sahte satılık motosiklet ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 12:58
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden bir vatandaş, sosyal medya uygulamasında ilanını gördüğü üç tekerlekli motosikleti almak için iletişime geçtiği kişilerce dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi oldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıları 10 ay boyunca teknik takibe aldı.

Çalışmalarda kimlik ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için Samsun, Adana ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'e getirilen zanlılardan biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, diğerleri işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

