İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6507
  • EURO
    51,9959
  • ALTIN
    7116.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte internet sitesi üzerinden 2 milyar liralık vurgun: Siber dolandırıcılar tutuklandı
Güncel

Sahte internet sitesi üzerinden 2 milyar liralık vurgun: Siber dolandırıcılar tutuklandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasal araç kiralama web sitelerinin sahtelerini oluşturup vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonla 68 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 56'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit edildi.

IHA12 Şubat 2026 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Sahte internet sitesi üzerinden 2 milyar liralık vurgun: Siber dolandırıcılar tutuklandı
ABONE OL

Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekiplerin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahteleri oluşturulup, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen şüpheliler 5 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.

Erzurum merkezli düzenlenen operasyonda Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli şahıs; emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin 56'sı tutuklandı. 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.