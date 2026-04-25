İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte iş ilanı tuzağına geçit verilmedi: Yüzlerce kişiyi mağdur eden çete çökertildi
Güncel

Sahte iş ilanı tuzağına geçit verilmedi: Yüzlerce kişiyi mağdur eden çete çökertildi

Mersin'de 120 kişiyi hedef alan organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinden yaklaşık 100 milyon liralık para trafiği yürüttüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin, farklı şehirlerde yaşayan vatandaşları iş bulma vaadiyle belirli bir ile yönlendirdiği tespit edildi.

25 Nisan 2026 Cumartesi 21:45
Sahte iş ilanı tuzağına geçit verilmedi: Yüzlerce kişiyi mağdur eden çete çökertildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin farklı illerde yaşayan vatandaşları iş vaadiyle kente getirip banka hesabı açtırıp ve telefon hattı aldırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu hesapları ve hatları dolandırıcılıkta kullandıkları, para transferlerini yönlendirdikleri ve bir uygulama üzerinden organize şekilde hareket ettikleri saptandı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev görünümlü ofisleri ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 45 fişek, 32 cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin lira ve döviz, 6 laptop, farklı şahıslara ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.T, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, F.T, D.T, G.A, S.T, O.E, U.Ç, B.T. tutuklandı, F.H, Ö.İ, F.A, M.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bu arada, zanlıların 120 vatandaşı mağdur ettiği ve incelenen banka hesap hareketliliklerinde yaklaşık 100 milyon lira para trafiğinde bulundukları tespit edildi.

  mersin
  • dolandırıcılık operasyonu
  • tutuklama

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.