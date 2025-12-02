Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan görme engelli kadın Burçin Genç, sahibinden.com'da gördüğü iş ilanına inanıp tuzağa düştü.

Komisyon usulü kiralık tatil evleri kiralayan bir firmanın tuzağına düşen kadın, 600 bin lira dolandırıldı. İkinci çocuğunun doğumundan sonra ek iş yapmak isteyen ve kanser hastası eşine maddi destek olmak amacıyla internet platformlarından komisyon usulü günlük kiralık ev işi bulan Burçin Genç,'in başına gelmeyen kalmadı.

Girdiği ilan üzerinden de müşterilerin kendisini arayıp hesabına kapora atmasını isteyen Genç, bu kaporaları patronu zannettiği kişilerin hesaplarına atarak bir ayda toplamda 600 bin TL onların gelir elde etmelerine sebep olmuş oldu.

4 Haziran'da patronu zannettiği kişiye ulaşamayınca da müşterilerinden gelen son parayı da müşterilerine geri göndererek, dolandırıldığını anladı ve suç duyurusunda bulundu.

Patronu zannettiği kişiye ulaşamayan Genç, kendisinin mağdur olduğunu belirterek, suçluların bir an evvel yakalanmasını istedi.

"BİR AYDA TOPLAMDA 600 BİN LİRA GELİR ELDE ETMELERİNE SEBEP OLMUŞ OLDUM"

Yaptığı iş sonucunda patronu zannettiği dolandırıcıya toplamda 600 bin liraya yakın para aktardığını ve dolandırıldığını geç fark ettiğini belirten Burçin Genç, "İkinci çocuğumun doğumundan sonra evdeyken bir iş yapmak istedim ve internet platformlarından birinde bir ilan gördüm.

'Komisyon usulü, yazlık günlük kiralık evlerimizin kiralanması işini yapacak kişiler aranıyor' yazıyordu. İlana başvurdum ve sonrasında da bizim girdiğimiz ilan üzerinden de müşteriler bizi arayıp bizim hesaplarımıza kapora attılar. Ben de bu kaporaları patronum zannettiğim kişilerin hesaplarına atarak bir ayda toplamda 600 bin lira gelir elde etmelerine sebep olmuş oldum. 4 Haziran'da kendilerine ulaşamayınca da müşterilerimden gelen son bir para vardı.

O parayı da müşterilerime göndererek, dolandırıldığımı anlayarak suç duyurusunda bulundum. Toplam zararımız bir ay içerisinde 600 bin liraydı. 84 müşterim ve ben dolandırılmış olduk. Ben mağdur olarak dolandırıcıların bulunmasını ve insanların benden hiçbir şey talep etmemelerini bekliyorum. Çünkü paralar bende değil. Paralar başka hesaplarda ve şu anda bana açılacak olan davalar olabiliyor. Benimle ilgili suç duyurusu var birkaç tane. Aslında ilk başta şüphelenmedim.

Çünkü her şey yolundaydı. Ama sonrasında bir müşterimiz aradı beni ve benimle birlikte aynı hesaba para yatırdığını söyledi. Ben 'Ayça Yılmaz' isimli bir hesaba para yatırdım çünkü. Müşterimiz de o hesaba para yatırdığını ve o kişiden yani Ayça Hanım'dan ev kiraladığını ama kendisine ulaşamadığını söyledi.

Ben de bunun üzerine dolandırıldığımızı anladım. Hemen patronum zannettiğim Ömer Bey'i aradım. Dedim ki 'Ayça'ya ulaşamıyorlarmış yoksa beni dolandırdınız mı nasıl olur böyle bir şey' dedim. O da dedi ki 'Ayça havaalanındadır, telefonu şarjdadır ya da çekmiyordur ben bir arayayım' dedi. Ömer Bey, Ayça'yı aradı ve bana dönüş sağladı. 'Ayça, kişiye ulaştı. Merak etme telefonunun şarjı bitmiş' dedi. Ben de ev kiraladığım kişiyi aradım ve 'Ayça Hanım size ulaştı mı' dedim. 'Evet ulaştı. Bir aksilik vardı ve paramızı bize iade etti dedi'.

Sonra kendi kendime dedim, demek ki dolandırıcı değiller. Şüphelerim o arada ortadan kalkmış oldu. Bu olaydan sadece 3-4 gün sonra ben kişilere ulaşamadığımda telefonlarının şarjı bitmiştir diye düşündüm. Sonra dolandırıldığımızı anladım. Çünkü benden paraları acil bir şekilde isteyip gittiler" şeklinde konuştu.

"BENİM ŞU AN BİR AVUKATIM DAHİ YOK"

Yetkililerden yardım beklediğini ve mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Genç, "Ben bu kişilerin bulunmalarını, bulunamıyorlarsa da benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çünkü ben engelliyim. Ben trafikte bile insanlarla tartışmayan biriyim. Benim çocuklarım ne olacak?

Adamın biri gelse benim paramı ver dese ben ne yapacağım mesela? Para çok fazla değil ama yine de ben hiç kimseyle bir problemim olsun istemiyorum. Dolayısıyla en kısa sürede bu insanların yakalanmalarını ya da bir şekilde bir yol bulunmasını istiyorum. İstemeden de olsa hakkını yemiş olduğum bütün müşterilerimden özür diliyorum.

Haklarını bana helal etsinler. İsteyerek, bilerek asla olmadı. Sonuna kadar da ben işin peşindeyim. Şikayetçi olan herkese saygım sonsuzdur. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Herkese sevgilerimi gönderiyorum" diye konuştu.