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Güncel

Sahte kimlikle yakalanan zanlı 16 yıldır aranan cinayet şüphelisi çıktı

Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olarak 16 yıldır aranan zanlı, Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Sahte kimlikle yakalanan zanlı 16 yıldır aranan cinayet şüphelisi çıktı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayet olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlının, sahte kimlik kullanarak Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin yakalanmamak için bahçe işlerinde işçi olarak çalışarak hayatını idame ettirdiği ve başkasına ait kimlik bilgileri ile diyaliz tedavisi gördüğü belirlendi. Şüpheli, elde edilen bilgiler doğrultusunda adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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