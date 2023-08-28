Sahte kimlikle yakalanan zanlı 16 yıldır aranan cinayet şüphelisi çıktı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaman'da 16 yıl önce işlenen cinayet olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlının, sahte kimlik kullanarak Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaşan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin yakalanmamak için bahçe işlerinde işçi olarak çalışarak hayatını idame ettirdiği ve başkasına ait kimlik bilgileri ile diyaliz tedavisi gördüğü belirlendi. Şüpheli, elde edilen bilgiler doğrultusunda adresine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.