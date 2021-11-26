Sahte koronavirüs ilacı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

AA 26 Kasım 2021 Cuma 12:31 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 12:31

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sağlıksız koşullarda ürettiği sahte Kovid-19 ilaçlarını piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de 6 adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda 450 bini Kovid-19 tedavisinde kullanılan tablet hap olmak üzere 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.