Sahte milletvekili kimliğine soruşturma... Trafikteki tartışma cezayla bitti

İstanbul Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerlerken başka bir sürücüyle tartışan araçtaki kişi, sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti, sürücü ve yolcuyu yakalayarak 16 bin 246 lira ceza kesti; sahte kimlik taşıyan A.M. hakkında evrakta sahtecilik soruşturması başlattı.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 20:40 - Güncelleme:
İstanbul Fatih'te yaşanan trafik tartışması, sahte milletvekili kimliğinin ortaya çıkmasıyla bambaşka bir boyut kazandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyeti inceleme başlattı ve olayın failleri kısa sürede yakalandı.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ İSTANBUL EMNİYETİ'Nİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, dün Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsünün başka bir sürücüyle tartıştığı ve sürücünün yanındaki kişinin, tartıştıkları sürücüye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. (22) ile yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) ekiplerce yakalandı.

SÜRÜCÜ VE YOLCUYA 16 BİN 246 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yön", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan A.M. hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

  • sahte milletvekili kimliği
  • evrakta sahtecilik
  • Fatih trafik olayı
  • TBMM rozeti
  • İstanbul Emniyeti

