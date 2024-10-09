İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2397
  • EURO
    37,5517
  • ALTIN
    2872.8
  • BIST100
    8993.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte MİT kimliği kullanan sürücü yakalandı: Polisliğe özeniyordum
Güncel

Sahte MİT kimliği kullanan sürücü yakalandı: Polisliğe özeniyordum

İstanbul'da emniyet şeridi ihlali sonucu trafik polisleri tarafından durdurulan otomobil sürücüsünün üzerinden sahte kimlikler çıktı. Polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Personel Giriş Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Makam Şoförü Kartı, Silah Ruhsatı kartı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartı bulunan şüpheli 'Polisliğe özeniyordum' dedi.

DHA9 Ekim 2024 Çarşamba 16:46 - Güncelleme:
Sahte MİT kimliği kullanan sürücü yakalandı: Polisliğe özeniyordum
ABONE OL

Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Ekim Salı günü saat 15.40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş ayrımında meydana geldi. Polis ekipleri köprü istikametinden Beşiktaş ayrımına ilerlediği sırada emniyet şeridi ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Otomobildeki kişi, trafik polislerine polis kimliği göstererek yola devam etmek istedi. Ancak trafik polisleri kimliğin renginin farklı olmasından şüphelenerek Ünsal D.'nin gitmesine izin vermedi. Sürücü, Ünsal D.'nin (19) üzerinde yapılan aramada 1 adet havalı tabanca, 3 şarjör ve 43 mermi ele geçirildi. Şüphelinin aracında 50 bin Euro da bulundu.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Şüpheli Ünsal D.'nin üst aramasında ortaya çıkan sahte kimlikler polis ekiplerini de şaşırttı. Üst aramasında Ünsal D. adına düzenlenmiş, sahte polis kimliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel giriş kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı personel tanıtım kartı, Gençlik ve Spor Bakanlığı makam şoförü kartı, silah ruhsatı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kartları bulundu. Tüm kartlara polis ekipleri tarafından el konuldu.

ÖZEL BİR ŞİRKETTE ŞOFÖR OLARAK ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlandı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin özel bir şirkette şoför olarak çalıştığı, araçta bulunan paranın da şirkete ait olduğu tespit edildi.

"POLİSLİĞE ÖZENİYORUM"

Poliste ifadesi alınan Ünsal D.'nin polisliğe özendiği için sahte kimlik taşıdığı bu kimlikleri ise, renkli yazıcı kullanarak yaptığını söylediği öğrenildi. Yanında bulunan mermileri de şarjörde ağırlık yapsın diye taşıdığını anlatan Ünsal D.'nin sahte kimlik ve silahları herhangi bir suçta kullanmadığı bilgisi de edinildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.