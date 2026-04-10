İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6941
  • EURO
    52,2649
  • ALTIN
    6804.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte öğrenci ve işletmelerle devleti soymuşlar! 52 milyonluk kamu zararı
Güncel

Sahte öğrenci ve işletmelerle devleti soymuşlar! 52 milyonluk kamu zararı

Antalya'nın Demre ilçesinde başlatılan ve 8 ile yayılan dev yolsuzluk operasyonunda, eğitim bütçesinden 52 milyon liradan fazla paranın usulsüz şekilde cebe indirildiği ortaya çıktı. Maaşlardan kesinti yapmaktan sahte öğrenci kaydına kadar her türlü yöntemi kullanan şebekeye yönelik operasyonda 46 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

IHA10 Nisan 2026 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Sahte öğrenci ve işletmelerle devleti soymuşlar! 52 milyonluk kamu zararı
ABONE OL

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Demre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31,89 TL bedelin alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473,20 TL'lik ödeme sağlandığı öne sürüldü.

Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248,83 TL'lik kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneğinden de sahte tahakkuk oluşturulması suretiyle bin 389 TL bedelin alındığı belirlendi.

SAHTE ÖĞRENCİ KAYITLARI VE SAHTE İŞLETMELER İDDİASI

Dosyada en dikkat çeken bölüm ise, mesleki eğitim kapsamındaki Ustalık Telafi Programı oldu. Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek sağlanması için verilen devlet desteğinin sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturularak, şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü. Bu yöntemle 51 milyon 336 bin 618,54 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı olarak kullanıldığı iddia edilirken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670,45 TL olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik Antalya, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Aydın, Kırşehir ve Eskişehir'de 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu belirlenirken, Antalya'da 35, İstanbul'da 2, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 2, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1 ve Eskişehir'de 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı ve kamu görevlileri açısından soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de motosiklet kabusu: Otobüsten inerken hayatının şokunu yaşadı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.