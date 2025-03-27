İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0133
  • EURO
    41,3324
  • ALTIN
    3737.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte oto yedek parça ile 210 milyon lira vurgun yapmışlardı! 24 kişi tutuklandı
Güncel

Sahte oto yedek parça ile 210 milyon lira vurgun yapmışlardı! 24 kişi tutuklandı

Ankara'da, kurdukları internet sitelerinden sahte oto yedek parça ilanı vererek vatandaşları 210 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Sahte oto yedek parça ile 210 milyon lira vurgun yapmışlardı! 24 kişi tutuklandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerinde açılan sahte oto yedek parça ilanları üzerinden vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.

Bu yöntemle 210 milyon lira haksız menfaat sağladığı belirlenen 28 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.

24'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturma savcısına ifade verdi.

İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.