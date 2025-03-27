Sahte oto yedek parça ile 210 milyon lira vurgun yapmışlardı! 24 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerinde açılan sahte oto yedek parça ilanları üzerinden vatandaşların dolandırıldığını tespit etti.
Bu yöntemle 210 milyon lira haksız menfaat sağladığı belirlenen 28 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.24'Ü TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri sonrası Ankara Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, soruşturma savcısına ifade verdi.
İfadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.