Sahte para basacaktı! Sahte pasaportlu turist suç aletiyle yakalandı

Olay, 18 Ekim Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rutin denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine S.S. isimli turisti durdurdu. Turistin gösterdiği pasaportta bulunan fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi.

Gözaltına alına S.S. isimli turistin yanındaki valizde arama yapan polis, sahte para basma makinesi ve 94 adet 100 dolarlık banknot kağıdı buldu. Polisteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.