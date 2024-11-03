İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte para basacaktı! Sahte pasaportlu turist suç aletiyle yakalandı
Güncel

Sahte para basacaktı! Sahte pasaportlu turist suç aletiyle yakalandı

Şişli'de, 18 Ekim Cuma günü polis ekiplerinin rutin denetimleri sırasında durdurduğu bir turistin pasaportunun sahte olduğu belirlendi. Yapılan arama çalışmalarında turistin valizinden para basma makinesi ve 94 adet sahte dolar çıktı.

DHA3 Kasım 2024 Pazar 12:29 - Güncelleme:
Sahte para basacaktı! Sahte pasaportlu turist suç aletiyle yakalandı
ABONE OL

Olay, 18 Ekim Cuma günü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rutin denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine S.S. isimli turisti durdurdu. Turistin gösterdiği pasaportta bulunan fotoğraftan şüphelenmesi üzerine yapılan incelemede pasaportun sahte olduğu belirlendi.

Gözaltına alına S.S. isimli turistin yanındaki valizde arama yapan polis, sahte para basma makinesi ve 94 adet 100 dolarlık banknot kağıdı buldu. Polisteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • para basma makinesi
  • şişli
  • sahte pasaport

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.