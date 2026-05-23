Güncel

Sahte para ve altın çetesine darbe: Şüpheliler yakalandı

İstanbul'da 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot ile 21 kilogram sahte altın ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 09:35
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışverişlerde sahte para kullanılarak gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Fatih'te belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 660 bin 800 dolar ve 71 bin 180 avroluk sahte banknot, 21 kilogram sahte altın, 6 bin adet avro filigranı, sahte altın yapımında kullanılan 16 kilogram sac levha, 5 bin altın ambalajı, 1 altın kesme ve pres makinesi ve 1 adet gram altın kalıbı ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.

  • sahte banknot
  • sahte altın
  • İstanbul operasyonu

