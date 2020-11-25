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Sahte para ve evrak basan çeteye polis baskını

İstanbul Ataşehir'de sahte para ve evrak bastıkları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreste bulunan ve sahte para ile evrak basımında kullanılan makinelere el konuldu.

AA25 Kasım 2020 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:42
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün yüklü miktarda sahte para basarak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Ataşehir'de bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Matbaa atölyesi olarak çalışan iş yerinde yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen yüklü miktarda dolar ile ehliyet, pasaport ve çeşitli kıymetli evrak ele geçirildi.

Ayrıca adreste bulunan ve sahte para ile evrak basımında kullanılan makinelere el konuldu.

İş yerindeki aramaların sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

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