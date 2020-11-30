İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8078
  • EURO
    9,3717
  • ALTIN
    445.349
  • BIST100
    1283.58
Güncel

Sahte parayla alışveriş yapan zanlı yakalandı

Çorum'da zabıta tarafından sahte banknotlarla alışveriş yaptığı tespit edilen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı ve iş birliği yaptığı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:43
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi'ndeki pazar yerinde görevli zabıta personeli, sahte banknotlarla alışveriş yaptığından şüphelendiği kişiyi izlemeye başladı.

Esnafla da görüşen zabıta personeli, alışverişte kullanılan paraların sahte olduğunu belirlemesi üzerine zanlıyı yakalayarak polise teslim etti.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüphelinin üst aramasında 16 adet sahte 100 liralık banknot bulundu.

Zanlı ve iş birliği yaptığı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.