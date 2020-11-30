Sahte parayla alışveriş yapan zanlı yakalandı

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 17:43

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ulukavak Mahallesi'ndeki pazar yerinde görevli zabıta personeli, sahte banknotlarla alışveriş yaptığından şüphelendiği kişiyi izlemeye başladı.

Esnafla da görüşen zabıta personeli, alışverişte kullanılan paraların sahte olduğunu belirlemesi üzerine zanlıyı yakalayarak polise teslim etti.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen şüphelinin üst aramasında 16 adet sahte 100 liralık banknot bulundu.

Zanlı ve iş birliği yaptığı kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.