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Sahte pasaport çetesi çökertildi

İstanbul'da, bazı terör örgütü üyeleri, düzensiz göçmenler ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 2 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize ve kimlik kartı ile bu belgelerin yapımında kullanılan 15 ülkeye ait mühür, kaşe ve resmi belgeler ele geçirildi.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:45
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 28 Nisan'da Fatih'te 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, Iraklı A.J.M.M ile W.A.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait çok sayıda pasaport, vize ve kimlik kartı ile bu belgelerin yapımında kullanılan 15 ülkeye ait mühür, kaşe ve resmi belgeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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