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Sahte pasaport şebekesi çökertildi

İstanbul'da 'resmi belgede sahtecilik' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarının önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Avcılar'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 730 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, sahte düzenlenmiş farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi, oturum kartı, 372 pasaport, 27 vize yaprağı, 2 bin 300 pasaport dış deri kapağı ve 1500 pasaport iç defteri ile bunları hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.

AA13 Mayıs 2025 Salı 10:03 - Güncelleme:
Sahte pasaport şebekesi çökertildi
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport ve belge hazırladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Avcılar ilçesindeki bir iş yeri ve evde sahte kimlik, pasaport ve çeşitli belgelerin üretildiğini tespit eden ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, 730 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, sahte düzenlenmiş farklı ülkelere ait 117 kimlik, sürücü belgesi, oturum kartı, 372 pasaport, 27 vize yaprağı, 2 bin 300 pasaport dış deri kapağı ve 1500 pasaport iç defteri ile bunları hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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