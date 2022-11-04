'Sahte pasaport'a polis baskını: 31 farklı ülkeye ait 439 adet pasaport ve vize yaprağı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiği ihbarı üzerine, belirledikleri adresteki eve girip çıkanları takibe alan ekipler, 1 Kasım tarihinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabanı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

KENDİLERİNİ EVLİ GİBİ GÖSTEREREK EV KİRALADILAR

Ekipler yürüttükleri çalışmalarda, şüphelilerin kendilerini evli gibi göstererek evi kiraladıkları, dikkat çekmemek için de sahte pasaport ve kimlik atölyesi haline getirdikleri evi sadece akşam saatlerinde kullandıkları öğrenildi. Farklı bir adreste ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin, yüksek ücret karşılığında müşteri olarak gelen kişilere sahte pasaport ve kimlik ürettikleri belirlendi.

ÖZEL TEKNİKLERLE İŞLEDİLER

Şüphelilerden Irak uyruklu M.K.I.A.B.'nın, müşterileri referansla gelmesi halinde onlara sahte pasaport ya da sahte kimlik ayarladığı, diğer sahtecilik yöntemlerinden farklı yöntemler ve kimyasal malzemeler ile teknikler kullandığı tespit edildi. Sıfırdan sahte pasaport yerine ülkeye daha önceden yasal yollarla girmiş olan farklı uyrukta şahısların pasaportlarını para karşılığı temin ederek bu pasaportlar üzerinden yapmış oldukları kimyasal karışım ve solüsyonlar ile yeni pasaport sahibinin fotoğraf ve kimlik bilgilerini pasaporta özel tekniklerle işledikleri ve kullanılmış ancak geçerli bir pasaport olarak tekrar yeni sahibine verdikleri tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığı, Resmî Belgede Sahtecilik ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.K.I.A.B ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adreste yapılan aramada; 42 farklı ülkeye ait 113 adet kimlik kartı, 90 adet boş kimlik kartı, 15 farklı ülkeye ait 27 adet Pasaport, 21 farklı ülkeye ait boş 22 adet pasaport kapağı, 5 farklı ülkeye ait kimlik bilgileri olmayan 9 pasaport, 31 farklı ülkeye ait 439 adet pasaport ve vize yaprağı, 13 adet farklı ülkelere ait boş kimlik, 785 adet hologram filigran, 510 adet boş pasaport kimlik benzeri değerli kağıt, 1490 adet değerli kağıt, 15 adet çip, 427 adet lamine, delgeç cetvel büyüteç, 4 adet numaratör, 5 adet zımpara, 5 adet stampa, farklı ülkelere ait 17 adet mühür, 7 adet boya, 2 adet press aleti, 7 adet THY uçuş kartı, 2550 Euro Döviz ve 3200 TL, 6 adet cep telefonu, 7 adet renkli yazıcı, sahte para makinesi, 1 adet mikroskop ve ağırlığı 201,3 gram gelen metafetamin uyuşturucu yakalandı.