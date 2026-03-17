17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Güncel

Sahte plaka imalathanesine baskın: Şüpheliler tutuklandı

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte araç plakası basılan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 136 sahte plaka, plaka presleme makinesi, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile çok sayıda malzeme ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sahte araç plakası üreten bir şebeke çökertildi. Eş zamanlı baskınlarla ele geçirilen malzemeler, şebekenin profesyonel düzeyde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. Gözaltına alınan 4 zanlının tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADANA EMNİYETİ 3 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLEDİ

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 sahte araç plakası ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte araç plakası basıldığı belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

136 SAHTE PLAKA VE 2 BİN 100 HARF-RAKAM KALIBI ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde 136 sahte plaka, mühür, 3 karekod basım cihazı, plaka presleme makinesi, 2 boyama silindiri, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı, 19 plaka tablası, 710 boş plaka ile 31 uyuşturucu etkili hap ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapılması polis kamerasınca kaydedildi.

