Sahte plaka operasyonunda 2 gözaltı: Teknik ve fiziki takip sonuç verdi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, sahte plaka ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Saha araştırması ve fiziki takip sonucu tespit edilen iki şüpheli, Şahinbey ilçesindeki oto yıkamada suçüstü yakalandı. Operasyonda 27 adet standart dışı 'APP' plaka ele geçirildi.

JANDARMA SAHTE PLAKA SATICILARINI FİZİKİ TAKİPLE TESPİT ETTİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan saha araştırması ve fiziki takip sonucu Ö.U.T. ve M.M.D'nin sahte plaka sattığı bilgisine ulaşıldı.

ŞAHİNBEY'DEKİ OTO YIKAMADAN 27 SAHTE PLAKA ÇIKTI

Ekipler, şüphelilere ait Şahinbey ilçesinde bulunan oto yıkamaya düzenledikleri operasyonda 27 "APP" plaka ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.