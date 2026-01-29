İSTANBUL 16°C / 12°C
  • Sahte polis ve savcı çetesi çökertildi: 11 şüpheli gözaltında
Güncel

Sahte polis ve savcı çetesi çökertildi: 11 şüpheli gözaltında

Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık olayının toplam maddi boyutunun yaklaşık 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

29 Ocak 2026 Perşembe 13:22
Sahte polis ve savcı çetesi çökertildi: 11 şüpheli gözaltında
ABONE OL

Nevşehir'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 8 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, telefonla aradıkları kişilere kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişileri hedef aldıkları belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de yaşayan D.H. (66), şüpheliler tarafından telefonla aranarak, polis ve savcı olduklarına inandırıldı.

Şüphelilerin mağdurun yaşı ve yalnızlığından kaynaklanan güven duygusunu istismar ederek baskı ve yönlendirme ile hareket ettirdikleri tespit edildi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin bu yöntemle mağdura ait gayrimenkulleri değerinin çok altında sattırdıkları, ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim aldıkları hem de banka hesapları üzerinden temin ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayının toplam maddi boyutunun yaklaşık 8 milyon TL olduğu öğrenildi. Olayın planlı ve organize şekilde gerçekleştirilen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında değerlendirildiği bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Nevşehir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

