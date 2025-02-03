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Sahte polislere suçüstü: Ziynet eşyalarla yakalandılar

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Sahte polislere suçüstü: Ziynet eşyalarla yakalandılar
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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerin ziynet eşyalarını almaya geleceği yönünde İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli A.Y. ile E.A'yı ziynet eşyalarını almak için ihbarda bulunan kişinin evine geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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