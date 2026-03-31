Sahte rapor çetesine eşzamanlı baskın: Doktorlar dahil 29 zanlı yakalandı

Sahte psikoteknik raporu ticareti yapan bir şebekeye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmaları sonuç verdi. Yalova merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, aralarında doktorların da bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve rüşvet gibi ağır kalemler yer aldı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI SAHTE PSİKOTEKNİK RAPORU OPERASYONU

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte psikoteknik raporu düzenlediği iddiasıyla 29 şüphelinin yakalanması için Yalova merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

DOKTORLAR DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Aralarında raporları düzenleyen doktorların da bulunduğu şüphelilerin, iş yerleri için 5 yılda bir yenilenmesi gereken ve ehliyeti geri alınanların tekrar ehliyet alabilmeleri için gerekli olan psikoteknik raporunun sahtesini düzenledikleri ileri sürüldü.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamalarının yöneltildiği şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.