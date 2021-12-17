İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2021 Cuma / 13 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,297
  • EURO
    18,402
  • ALTIN
    943.251
  • BIST100
    2084.47
Güncel

Sahte reçeteyle ilaç alan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli, 'resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA17 Aralık 2021 Cuma 19:00 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 19:00
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalarda, "resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, Erzurum, Ağrı, Tokat'ta faaliyet gösteren 13 eczanede kanser hastaları adına sahte reçete düzenleyerek reçete sahibinin yakını olduğunu beyanla kanser ilaçlarının teslim alındığı tespit edildi.

Ayrıca, Türkiye genelinde 8 ayrı eczanede soruşturmaya konu ilaçların aynı şekilde teslim alınmaya teşebbüs edildiği, toplam 162 bin lira değerinde kamu zararının olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B, M.K.A, A.T. ve S.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 20 kutu ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B, M.K.A. ve S.N. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • kanser
  • kanser ilacı
  • kocaeli
  • sahte reçete

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.