9 Eylül 2025 Salı
Güncel

Sahte rezervasyonla dolandırıcılık... 5 şüpheli tutuklandı

Çanakkale merkezli dolandırıcılık operasyonunda, otellere sahte rezervasyon yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

9 Eylül 2025 Salı 17:44
Valiliğin açıklamasına göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bilişim sistemleri üzerinden otellere sahte rezervasyonla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Sivas'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 6 şüpheli, ikametlerinde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen B.M, M.D, M.E, M.T, A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Sivas'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren E.H. ise serbest bırakıldı.

