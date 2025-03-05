Sahte sağlık raporu düzenleyen şebekeye operasyon: 11 gözaltı

Soruşturmada, sağlık sorunu olmayan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarına hastanede istirahat, heyet ve durum bildirir raporu çıkaran, rapor başına 12 bin ila 35 bin lira para talep eden şüphelilerin rüşvet ve para trafiği deşifre edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde rüşvet, kamu kurumunun aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz rapor almak isteyenleri hastaneye yönlendirenlerle aralarında 3 uzman doktor, hastane şefi, veri giriş, temizlik ve hasta kabul görevlilerinin de bulunduğu 11 şüpheliyi, adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınla gözaltına aldı.

Sahte sağlık raporu alanlar hakkında da yasal işlem başlatıldı.

- RAPOR İÇİN ANKARA'DAN DA GELEN OLMUŞ

Emniyetteki işlemleri devam eden zanlılar hakkındaki soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Polis, bir kişinin geçen yıl mayıs ayında hastanede para karşılığı rapor düzenlendiği şikayeti üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sahte rapor ağının elebaşılığını, hastane şefi olarak görev yapan A.R.Y'nin üstlendiği ve işlemleri organize ettiği belirlendi.

İzmir, Manisa ve Ankara'da yaşayan, sağlık sorunu olmadığı halde rapor almak isteyenlerin A.R.Y. ile iletişime geçtikleri, A.R.Y'nin raporun niteliği ve süresine göre 12 bin ila 35 bin lira ücret talep ettiği, anlaşmanın sağlanması durumunda da konuyu şebekedeki doktorlara ilettiği saptandı.

Anlaşılan ücretin A.R.Y. ve bir hasta kabul görevlisinin hesabına aktarıldığı, ayrıca A.R.Y'nin rapor alacak kişilere doktorların talep ettiği sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi hediyeler de götürmesi talimatını verdiği tespit edildi.

Suç ağı çökertilen şüphelilerin, yaklaşık 1 yıllık dönemde bu yöntemlerle yaklaşık 20 kişiye, 1 ve 9 ay aralığında istirahat, heyet ve durum bildirir raporu olmak üzere 51 rapor düzenledikleri ortaya çıkarıldı.

- ŞÜPHELİ DOKTORUN EVİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ BULUNDU

Sahte rapor karşılığı maddi menfaat temin ettiklerine ilişkin bilgi ve belgelere ulaşılmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi.

Ayrıca gözaltına alınan doktorların birinin evinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Doktorun, evinde düzenek kurarak uyuşturucu ürettiği belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, sahte sağlık raporu düzenlenen başka kişilerin tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.