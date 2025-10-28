İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,957
  • EURO
    48,9536
  • ALTIN
    5334.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sahte savcılara polis darbesi: Erken müdahale dev vurgunu önledi
Güncel

Sahte savcılara polis darbesi: Erken müdahale dev vurgunu önledi

Siirt'te polis ekipleri, dolandırılmak üzere olan bir kişiyi zamanında müdahaleyle kurtardı.

AA28 Ekim 2025 Salı 22:38 - Güncelleme:
Sahte savcılara polis darbesi: Erken müdahale dev vurgunu önledi
ABONE OL

Kent merkezinde yaşayan H.V.'yi telefonla arayan ve kendilerini "savcı" olarak tanıtan dolandırıcılar, kimlik ve hesap bilgilerinin ele geçirildiğini ileri sürdü.

Dolandırıcılar, H.V.'den verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. Bunun üzerine H.V., biriktirdiği altınları bozdurmak için evden çıktı.

Telefonu sürekli meşgul çalan H.V.'ye ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.V.'nin dolandırıcılarla görüştüğünü ve telefonunun meşgul çaldığını değerlendirerek harekete geçti.

Polis ekipleri, H.V.'nin altınlarını bozdurmak için çarşıya gidebileceğini öngörerek kuyumculara eşkal bilgilerini iletti. Aydınlar Caddesi'ndeki bir kuyumcu önünde H.V.'ye ulaşan ekipler, altınlarını bozdurmasını engelleyerek dolandırıcılara 1 milyon lira göndermesini önledi.

Polisin müdahalesi ve dolandırıcılığın önlenmesi, kentteki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.