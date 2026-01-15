İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Sahte siteyle tuzağa düşürmüşler: Tokat'taki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama
Güncel

Sahte siteyle tuzağa düşürmüşler: Tokat'taki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın titiz takibiyle ortaya çıkarılan yasa dışı bahis örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

IHA15 Ocak 2026 Perşembe 18:02
Sahte siteyle tuzağa düşürmüşler: Tokat'taki yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda tutuklama
Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşları bularak adlarına banka hesapları açtırdığı, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve sahte oto yedek parça sitesi kurarak sistemden elde edilen paraları bu hesaplar aracılığıyla sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında adli mercilerden alınan arama kararına istinaden Erbaa ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 15 adet cep telefonu, 15 adet SIM kart, 8 adet hafıza kartı, 3 adet bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A., Ö.T. ve B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • tokat
  • yasa dışı bahis operasyonu
  • tutuklama

