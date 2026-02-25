Olay 17 Şubat günü saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi 619. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İstanbul'da demir-çelik işi yapan bir firma, borç ödemesi adı altında 20 milyon lirayı koli içinde Bursa'ya gönderdi. Parayı taşıyan iki çalışan ise üç kişi tarafından tüfekle gasp edildiğini iddia ettiler. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Gasp edilen 2 çalışan polisi aramak yerine patronlarını aradı, olaydan yaklaşık iki saat sonra ise firma sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan O.D. ve O.S. ifadelerinde gasp edildiği belirtilen paranın bahis parası olduğunu itiraf etti. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nin çalışması sonucu gaspın gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, parayı taşıyan kişiler ile saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olaydan haberdar olduğu, gasp süsü verilerek paranın paylaşılmasının planlandığı tespit edildi.

Asayiş ekipleri, olaya karıştığı belirlenen A.K., E.T. ve A.Ç.'yi bir kafede seneryonun içinde bulunan M.K. ve E.S ile yakaladı. Paranın İstanbul ayağını organize ettiği değerlendirilen Ö.D.'nin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında para dolu kolilerden birinin araçta bulunduğu, iki kolinin kuyumcuya götürülerek altına çevrildiği tespit edildi. Operasyonda yaklaşık 8 milyon lira değerinde altın ile 5 milyon 400 bin lira nakit para ele geçirildi. Toplamda 13 milyon 400 bin liraya el konuldu.

Firari şüphelinin akrabası olduğu öğrenilen kuyumcu F.D. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Paranın sahibi olduğunu iddia eden Ö.U. ile şirket yetkilisi Y.S. ve sözde mağdurlar O.D. ile O.S. hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanırken, M.K. ve E.S.'nin de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K., E.T., A.Ç., M.K. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paraya savcılık tarafından el konulurken, Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin paranın kaynağına ilişkin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.