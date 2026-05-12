Sahte TOKİ sitesi üzerinden vurgun! 1,5 milyarlık para trafiği deşifre oldu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyurulan 81 ilde 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuru adı altında sahte TOKİ ve e-Devlet başvuru sitesi kurulduğu tespit edildi.

Başka kişilere ait GSM hattı kullanan şüphelilerin, mağdurları site üzerinden "başvuru bedeli", "teminat ücreti", "sigorta işlemi" ve benzeri gerekçelerle banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri belirlendi.

Ekipler, belirledikleri 12 şüpheliye ait banka ve kripto hesaplarındaki incelemelerinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunu ortaya çıkardı.

Samsun merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve finansal veriye el konuldu.