''Sahte villa'' dolandırıcıları yakalandı: 200 kişiden 2 milyonluk vurgun

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla organize bir dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden villa, bungalov ve yat kiralama ilanları vererek vatandaşlarla irtibat kurduğu, güven sağladıktan sonra kapora, depozito, sigorta ve gecelik ücret adı altında para topladığı belirlendi.

200'DEN FAZLA MAĞDUR, MİLYONLUK VURGUN

Polis incelemesinde 200'den fazla tatilcinin bu yöntemle mağdur edildiği, yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 55 milyon TL'ye ulaştığı tespit edildi.

Samsun polisi tarafından Muğla'da düzenlenen operasyonda D.E.A. (29), O.Ç. (31) ve Z.H. (23) adlı kadın gözaltına alındı. Çete üyelerinden M.Y.'nin (35) ise Zonguldak Cezaevi'nde bulunduğu öğrenildi. Zonguldak ve Muğla'da yapılan aramalarda 61 adet sentetik ecza, 12 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan D.E.A., O.Ç. ve Z.H., bugün adliyeye sevk edildi.