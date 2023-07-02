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''Sahte'' yalanını ortaya atanlara ekran görüntüleriyle tepki gösterdi: Kinlerinden 'deep' hasta oldular

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı basketbol maçı üzerinden algı operasyonuna girişen muhalif medyaya ekran görüntüleriyle cevap verdi.

2 Temmuz 2023 Pazar 12:09 - Güncelleme:
''Sahte'' yalanını ortaya atanlara ekran görüntüleriyle tepki gösterdi: Kinlerinden 'deep' hasta oldular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, çektiği görüntüleri "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

Muhalif medya ise Varank'ın basketbol maçlarından derlenen görüntülerin birinin gündüz, diğerinin gece çekilmesi nedeniyle 'sahte' olduğunu öne sürdü.

Varank, oluşturulmaya çalışılan kirli algıya çektiği videolara dair ekran görüntüleriyle tepki gösterdi. Varank, "Müzmin muhalifler, haftada iki gün yaptığımız maçlardan derlediğim reels videosuna komplo teorisi üretmek için bitap düşmüş. Çektiğim görüntülerde "fake" yok ama bu müzmin muhaliflerin kinlerinden "deep" hasta oldukları kesin" ifadelerini kullandı.

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