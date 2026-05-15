Güncel

Sahte yatırım vaadiyle dolandırıcılık! 87 milyon liralık vurgun yaptılar

Karabük merkezli 8 ilde sosyal medya üzerinden sahte yatırım vaadiyle 46 kişiyi yaklaşık 87 milyon TL dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

IHA15 Mayıs 2026 Cuma 17:43
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili şube müdürlüklerince, sosyal medya üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık 4 milyon lira dolandırılan bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan ve 10 ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin sosyal medya reklamları üzerinden yatırım yaparak yüksek kazanç elde etme vaadiyle vatandaşlara ulaştıkları belirlendi.

Şüphelilerin oluşturdukları kayıt formları aracılığıyla irtibata geçtikleri kişilere sanal numaralar üzerinden mesajlaşma uygulamalarıyla ulaşıp sahte yatırım uygulamalarını telefonlarına yüklettiği, başlangıçta küçük miktarlarda kar payı göndererek güven sağladıktan sonra yüksek kazanç vaadiyle yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı, ardından kripto para borsaları aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Karabük dahil 38 ilde 46 kişiyi toplam 87 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 Mayıs'ta Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Ankara, Antalya, Gaziantep ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 18 şüpheli ise tutuklandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

