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''Sahte zeytinyağına ruhsat verilmeye başlandı'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan “Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı.” iddiasının doğu olmadığını açıkladı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 12:30 - Güncelleme:
''Sahte zeytinyağına ruhsat verilmeye başlandı'' iddiasına yalanlama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Tarım ve Orman Bakanlığı, sahte zeytinyağına ruhsat vermeye başladı." iddiası doğu değildir." ifadelerine yer verildi.

DMM'in açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı;

"Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği kapsamında, zeytinyağı olmayan bir sıvı yağın aroma ve renklendirici ile zeytinyağı algısıyla piyasaya arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca tebliğ kapsamında zeytinyağının başka sıvı yağlarla karıştırılması da yasaktır.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi zeytinyağı adı altında aroma ve renklendirici ile üretilen bir sıvı yağa ruhsat veya izin verilmesi kesinlikle söz konusu değildir.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı bu tür ürünlerin tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatmaktadır."

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